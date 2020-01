Pour lancer les 32es de finale de la Coupe de France, les Girondins de Bordeaux recevaient ce vendredi Le Mans, formation de Ligue 2, au Matmut Atlantique. Sur une série de quatre défaites toutes compétitions confondues, le club au scapulaire voulait démarrer l’année 2020 sur une bonne note. En face, la formation sarthoise, éliminée par le PSG en Coupe de la Ligue BKT mais auteur d’une bonne fin d’année 2019 en championnat avec deux succès importants, voulait créer la surprise face à une équipe de l’élite. Après une première période sans le moindre but, les hommes de Paulo Sousa trouvaient la faille au retour des vestiaires.

Lancé dans la profondeur, Briand passait devant Confais et obtenait un penalty suite à une faute du numéro 8 manceau. L’attaquant de 34 ans se faisait justice lui-même en transformant (53e, 1-0). Dès lors, les deux entraîneurs apportaient du sang neuf. Les Girondins tentaient de conserver cet avantage tandis que les visiteurs essayaient de revenir. Et en fin de match, les locaux se mettaient à l’abri avec une réalisation de Basic (90e+4, 2-0). Bordeaux s’imposait donc contre Le Mans et continuait l’aventure en Coupe de France. De son côté, l’équipe de Richard Déziré quittait la compétition.