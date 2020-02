Le Paris SG s’est baladé du côté de Dijon (1-6), validant son billet pour les demi-finales de Coupe de France. Au micro d’Eurosport, Thomas Meunier affichait le sentiment du devoir accompli. « On se dit qu’on est sur la fin, qu’il n’y a plus que deux victoires à aller chercher pour écrire l’histoire, encore une fois, une de plus au palmarès, tout le monde est motivé. On sera ravi de jouer cette demi-finale », a-t-il indiqué.

Le latéral droit belge a ensuite salué la profondeur de l’effectif francilien et l’état d’esprit qui règne au sein du groupe de Thomas Tuchel. « Ander Herrera et Mitchel Bakker ont fait le boulot à merveille, Tanguy Kouassi aussi. Ça a été très très bon. Personne n’a de lassitude même lorsque l’on joue des "petits" matches. Ça aurait pu tourner encore plus. Toute le monde est focus », a souligné le Diable Rouge.