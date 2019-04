Propriétaire du Stade Rennais et 30e plus grande fortune mondiale, l’homme d’affaires François Pinault était l’invité de la matinale de RTL. L’homme de 82 ans qui est à la tête du club breton depuis 1998 a évoqué la finale de la Coupe de France entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain (une rencontre à suivre le samedi 27 avril à 21h05 sur notre live commenté) : « il ne faut pas être inconscient : le PSG est l’un des plus grands clubs d’Europe, mais bon… Qui sait ? On a aussi nos chances… Je suis raisonnablement optimiste. Il faut y aller pour gagner et surtout pour produire une belle passation, un beau match, qui fasse honneur à la Bretagne et aux Bretons. »

Conscient de l’immensité du défi auquel sera confronté son club, François Pinault reste néanmoins optimiste et préfère songer à un exploit. Il faut dire que le Stade Rennais a fait preuve de caractère cette saison avec notamment une épopée en Ligue Europa (éliminé en 1/8e par Arsenal) : « ce sera difficile, mais pourquoi pas ? C’est une devise de commandant Charcot. Il a même construit un jour un bateau qui porte ce nom-là : pourquoi pas. C’est un mot que j’aime beaucoup. Les défis, il faut savoir les relever. Autrement, on reste dans son village breton, puis on ne fait rien de sa vie. »