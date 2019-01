L’OM débute l’année 2019 avec l’intention de mettre fin à une série de 6 matchs sans victoires, toutes compétitions confondues. Le groupe retenu par Rudi Garcia pour affronter Andrézieux-Bouthéon (N2), dimanche à 14h15, à Saint-Etienne, en 32e de finale de coupe de France compte 18 joueurs et quelques absents.

Derrière, Hiroki Sakai, parti disputer la Coupe d’Asie des Nations avec le Japon, Adil Rami et Christopher Rocchia manquent à l’appel. Milieu polyvalent, Grégory Sertic n’est pas non plus du voyage dans le Forez. Devant, l’absence de Kostas Mitroglou est notable.