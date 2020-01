L’Olympique de Marseille a donc arraché sa qualification pour les seizièmes de finale de Coupe de France aux tirs au but face à Trélissac (1-1, 4 tab à 2). Un succès acquis dans la douleur pour ce premier match de l’année, mais qui permet tout de même à l’OM de poursuivre l’aventure en Coupe de France.

Interrogé sur Eurosport à l’issue de la rencontre, Dimitri Payet a analysé la victoire phocéenne. « On a loupé notre entame. Commencer avec un but de retard c’est compliqué. On a essayé de poser le pied sur le ballon, on s’est exposés car on a pas réussi à marquer. On termine à dix donc ça les a boostés, » a commenté le capitaine olympien. L’OM connaîtra son futur adversaire pour les seizièmes lundi prochain.