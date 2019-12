Le tirage au sort des 32emes de finale de la Coupe de France s’est déroulé hier soir. Parmi les nombreuses affiches révélées se trouve la rencontre opposant le Paris Saint-Germain au club de Régional 1 Linas-Montlhéry. Cela sera forcément spécial pour le club évoluant en sixième division. Qui plus est pour l’entraîneur du club qui est un fervent supporter du champion de France en titre comme le rapporte le Parisien.

En effet, Stéphane Cabrelli, en charge de l’équipe, est également un abonné du Parc des Princes, et ce, depuis de nombreuses années. Ce dernier n’hésite pas non plus à faire certains déplacements, comme celui au Stade Santiago-Bernabéu lors du choc de Ligue des Champions face au Real Madrid il y a quelques semaines (2-2). Du rêve à la réalité.