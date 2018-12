L’Olympique de Marseille affrontera l’ASF Andrézieux-Bouthéon en 32e de finale de la Coupe de France le 6 janvier prochain. Cependant, pour une histoire de programmation, le président de l’ASF, Christophe Pereira, a assuré que son club pouvait déclarer forfait. Il a dévoilé ses raisons pour France Bleu Saint-Etienne Loire jeudi soir.

« On nous a d’abord fortement conseillé de ne pas jouer dans notre stade de l’Envol à cause de l’animosité entre supporters stéphanois et marseillais. Rien à voir avec l’ASF. On nous a conseillé de jouer à Geoffroy Guichard. On a mis tout en œuvre pour, on a engagé des moyens financiers. Il n’est donc pas question de jouer à Marseille et de mettre le club en péril, a-t-il annoncé sur France Bleu Saint-Etienne Loire. Je vous avoue qu’on se pose la question de déclarer forfait, une première en Coupe de France ! Mais il n’est pas question de mettre en péril le club », a ainsi déclaré le président d’Andrézieux.