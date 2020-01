Habituellement remplaçant et doublure d’Anthony Lopes, Ciprian Tatarusanu a vécu une belle soirée. Malgré un but encaissé en début de rencontre et un pénalty de Rémy qu’il n’a pas pu stopper, le Roumain a brillé en sortant le premier tir au but des Dogues avant de voir celui de Renato Sanches filer à côté. En zone mixte, l’ancien joueur de Nantes a savouré.