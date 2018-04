Assez calme dans les tribunes, la finale de la Coupe de la Ligue a malgré tout accouché d’un incident comme le révèle Le Parisien. Un policier aurait été légèrement blessé à une main. Cela serait dû à un affrontement de supporters.

Deux groupes, à savoir les Karsud et des anciens du Kop of Boulogne étaient de la partie malgré l’arrêté préfectoral qui l’interdisait. Une bagarre aurait éclaté et impliquerait les Karsud. Malgré cet épisode, la soirée s’est globalement passée à Bordeaux alors qu’elle était classée à risques.