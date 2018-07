C’est une vieille connaissance des Bleus qui sera chargé de diriger la finale de la Coupe du Monde, qui opposera France et Croatie ce dimanche (17h) ! L’arbitre argentin Néstor Pitana (43 ans) aura la lourde tâche de contrôler les débats pour ce qui promet d’être le rendez-vous le plus important de sa carrière. Au sifflet lors du duel entre l’Uruguay et la France, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, il avait su parfaitement gérer un début d’altercation entre Kylian Mbappé et plusieurs joueurs uruguayens.

Au sifflet lors de quatre rencontres dans la compétition, il a sorti au total 12 cartons jaunes, et n’a jamais eu à sévir davantage. Professeur d’éducation physique à la ville et acteur à ses heures perdues, Nestor Pitana avait également dirigé le match d’ouverture entre la Russie et l’Arabie Saoudite (5-0). Il devient le premier homme en noir à lancer et clôturer un Mondial. Il sera à cette occasion assisté de ses compatriotes Hernan Maidana et Juan P. Belatti. Le Néerlandais Bjorn Kuipers sera le 4e arbitre.