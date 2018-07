Six jours après son beau succès contre l’Argentine (4-3) lors de son huitième de finale de la Coupe du monde 2018, l’équipe de France défiait ce vendredi l’Uruguay en quart de finale. Une victoire pouvait donc permettre aux Bleus de se hisser dans le dernier carré de ce Mondial en Russie. De son côté, Didier Deschamps opérait un seul changement dans son 4-2-3-1 puisque Tolisso remplaçait un Matuidi suspendu. Dans les rangs de La Celeste, Oscar Tabarez conservait son 4-4-2 avec notamment Stuani en attaque à la place de Cavani, encore trop juste. Après une tentative sans danger de Stuani justement (5e), Mbappé se procurait une grosse occasion. Mais l’attaquant du PSG, servi par Giroud, loupait complètement son coup de tête alors qu’il était seul dans la surface (15e). Pogba côté français (19e) et Vecino en face (36e) tentaient à leur tour leur chance, en vain.

La libération intervenait quelques minutes avant la pause. Sur un coup franc de Griezmann, Varane sautait plus haut que tout le monde pour placer sa tête et envoyer le ballon au fond des filets (40e, 0-1) ! Après un premier arrêt sur une frappe de Nandez (42e), Lloris sauvait les Bleus en réalisant une parade incroyable devant Caceres (44e). En deuxième période, Caceres, encore lui, allumait la première mèche mais sa frappe était complètement manquée (59e), chose que ne ratait pas Griezmann. Servi par Tolisso, le joueur de l’Atlético armait un tir puissant et Muslera réalisait une énorme faute de mains, envoyant le ballon dans ses propres cages (61e, 0-2).Rodriguez réagissait côté uruguayen mais sa tentative fuyait le cadre (64e), tout comme celle de Tolisso, qui filait juste au-dessus des cages de Muslera (73e). Dès lors, les minutes filaient et rien ne bougeait. Victorieux 2-0, l’équipe de France atteint donc les demi-finales du Mondial et attend désormais son adversaire : le Brésil ou la Belgique !

