Dans cette dernière journée du groupe G, l’Angleterre et la Belgique s’affrontaient avec pour objectif de terminer à la tête du groupe. Après un premier acte haletant, les hommes de Roberto Martinez trouvaient l’ouverture dans le second acte. Bien servi par Tielemans dans la surface, Adnan Januzaj se jouait de Danny Rose et décochait une frappe enroulée qui se logeait dans la lucarne de Jordan Pickford (1-0, 51e).

#CM2018 #ENGBEL 51è, 0-1

EXPLOIT DE JANUZAJ Servi dans la surface, Januzaj réussit un superbe enchaînement crochet intérieur de la semelle gauche - frappe enroulée qui file dans la lucarne de Pickford ! https://t.co/7A7EtzAPl8 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 28 juin 2018