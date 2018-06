Marcos Rojo est donc le héros inattendu de l’équipe d’Argentine. Si souvent critiqué pour ses carences, le défenseur central a surgi en fin de rencontre pour marquer du droit, son mauvais pied, à la réception d’un centre de Mercato et donner la victoire et la qualification à l’Argentine (2-1 contre le Nigéria). A la fin de la rencontre, il a expliqué qu’il avait prédit son but.

« Je leur avais dit. Je leur ai dit à Ever (Banega, ndlr) et Ota (Otamendi, ndlr). Je savais que j’allais le mettre. C’est pour ma famille, mon frère, ma femme et mes filles. Les choses ne venaient pas. Les joueurs le méritent plus que quiconque. Cela ne fait que commencer », a-t-il lancé, relayé par Olé. Les Bleus sont prévenus !