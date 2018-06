Quart de finaliste lors de la Coupe du monde 2014 et de l’Euro 2016, la Belgique espère bien faire mieux cette année lors du Mondial 2018. Vainqueurs du Panama 3-0 pour leur premier match dans le groupe G, les Diables Rouges ont bien débuté leur compétition lundi dernier.

Et avant d’affronter la Tunisie samedi (14h, en direct sur FM), où une qualification pour la phase finale peut déjà être validée, Eden Hazard a été interrogé sur une potentielle finale contre la France. « J’espère alors, moi je signe tout de suite. Parce qu’en plus, le dernier match on l’a gagné donc ça va vous mettre plus de pression qu’à nous », a expliqué le capitaine belge au micro de BeIN Sports. Lors de la dernière confrontation le 7 juin 2015, les Belges avaient en effet battu les Bleus 4-3.