Outre l’Equipe de France, victorieuse des Pays-Bas au Stade de France ce soir (4-0), d’autres nations européennes s’affrontaient dans le cadre des Qualifications à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Dans l’autre match du Groupe A, qui retenait l’attention des Bleus, la Bulgarie a fait tomber le leader suédois, à Sofia (3-2). Menés par deux fois, les Suédois étaient parvenus à recoller au score par Lustig et Berg, mais Ivaylo Chochev allait offrir la victoire aux Bulgares, à dix minutes du terme. Si les Suédois (13 points) laissent les Français seuls en tête (16 points), ils voient également les surprenants Bulgares revenir sur leurs talons (12 points).

Au registre des fessés, la Belgique se place en candidat sérieux. Les hommes de Roberto Martinez ont infligé un sévère 9-0 à Gibraltar, avec un énorme Thomas Meunier, auteur d’un triplé et de trois passes décisives. Les Diables Rouges consolident leur première place du Groupe H. Au Portugal, les matches se succèdent et se ressemblent. Opposés à la modeste équipe des Iles-Féroés, les Lusitaniens auront pu s’appuyer sur un Cristiano Ronaldo triple buteur pour décrocher une victoire importante dans la course à la qualification (5-1). Le Portugal reste néanmoins à trois points des Suisses, qui n’ont pas flanché face à Andorre et conservent la première place du Groupe B.

Les résultats de la soirée

Belgique 9 - 0 Gibraltar

Chypre 3 - 2 Bosnie-Herzégovine

Grèce 0 - 0 Estonie

Hongrie 3 - 1 Lettonie

Suisse 3 - 0 Andorre

Portugal 5 - 1 Féroé

Luxembourg 1 - 0 Biélorussie

Bulgarie 3 - 2 Suède

France 4 - 0 Pays-Bas