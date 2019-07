C’est l’été du changement au Bayern Munich. Avec les départs de Franck Ribéry et Arjen Robben, le club bavarois doit renouveler son effectif. Et le champion de Bundesliga aurait ciblé Brais Méndez (22 ans) pour renforcer son entrejeu. Auteur d’une saison intéressante avec le Celta Vigo (31 matches, 6 buts, 7 passes décisives), le milieu de terrain dispose d’une clause libératoire à 25M€.

Et selon les informations de Marca, le Bayern pourrait passer à l’action. Mais les dix-septièmes de la dernière Liga n’ont pas dit leur dernier mot dans ce dossier. En effet, une réunion entre le club et les agents du joueur doit avoir lieu pour évoquer une prolongation de contrat et une hausse de sa clause libératoire. L’intention des deux parties est de continuer ensemble, indique le média espagnol.

