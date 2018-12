Alvaro Morata a beaucoup de mal à Chelsea sous les ordres de Maurizio Sarri. L’option envisagée par l’Espagnol pourrait être de trouver un nouveau point de chute dès le mercato hivernal.

Ainsi, selon les informations de la radio Rac1, l’avant-centre des Blues s’est proposé au FC Barcelone. Le club catalan se serait montré à l’écoute et pourrait répondre favorablement à cela.

‼️NOTÍCIA @EsportsRAC1 @gcostafreda

Álvaro MORATA, s'ha ofert al Barça. Hi ha hagut reunions per sondejar la situació, però l'opció per reforçar la davantera del Barça està sobre la taula.

INFO aquesta nit al #TuDiràs. pic.twitter.com/eU54OEPP7f

— El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) 11 décembre 2018