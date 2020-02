Les huitièmes de finales aller de la Ligue des Champions se poursuivent avec une affiche très équilibrée entre Chelsea et le Bayern Munich.

A domicile, Chelsea s’organise dans un 3-4-3 comme face à Tottenham lors de la dernière journée de Premier League. Willy Caballero occupe les buts derrière Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen et Antonio Rüdiger. Les rôles de pistons sont assurés par Reece James et Marcos Alonso tandis que Mateo Kovacic et Jorginho prennent place au cœur du jeu. Enfin, Olivier Giroud est soutenu en attaque par Ross Barkley et Mason Mount.

De son côté, le Bayern Munich mise sur un 4-1-4-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart. Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, David Alaba et Alphonso Davies forment l’arrière garde. Joshua Kimmich est positionné en sentinelle dans le dos de Serge Gnabry, Thomas Müller, Thiago Alcantara et Kingsley Coman. Enfin, Robert Lewandowski est seul en pointe.

Les compositions :

Chelsea : Caballero - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Kovacic, Jorginho, Alonso - Mount, Giroud, Barkley

Bayern Munich : Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Gnabry, Müller, Alcantara, Coman - Lewandowski