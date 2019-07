Depuis plusieurs mois, le Bayern Munich suit et courtise le jeune et talentueux Callum Hudson-Odoi. Un élément sur lequel compte Frank Lampard, qui a confié à son sujet :« J’ai vu Callum arriver et c’est un talent fantastique. Nous le savons tous. Je vais lui parler et je veux qu’il reste. Je sais que le club veut qu’il reste. Selon moi, il jouera un rôle central pour nous sur le terrain. C’est une belle occasion qui se présente vraiment à lui maintenant. Je vais lui en parler et j’espère qu’il restera ».

Visiblement, l’ancien joueur des Blues, devenu entraîneur aujourd’hui, a su trouver les mots justes. Le Daily Mail rapporte que le joueur aurait été convaincu et qu’il envisagerait de prolonger son contrat avec les pensionnaires de Stamford Bridge à présent. Le média anglais parle de discussions avancées autour d’un nouveau contrat de 5 ans. Hudson-Odoi pourrait toucher jusqu’à 11 millions d’euros par an au niveau de son salaire.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10