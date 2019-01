Hier, Chelsea a frappé un énorme coup dès le début du mercato. Les pensionnaires de Stamford Bridge se sont attachés les services de Christian Pulisic (Borussia Dortmund) contre un joli chèque de 64 millions d’euros. Le milieu américain arrivera l’été prochain à Londres. Un renfort que valide Cesar Azpilicueta.

Interrogé sur le site officiel du club, l’ancien joueur de l’OM a confié : « Chelsea est un top club et la compétition est très élevée. A chaque moment, nous avons besoin e faire des résultats et de performer. C’est le cas depuis longtemps à Chelsea et ce sera toujours pareil. Mais bien sûr, je suis heureux que nous ayons signé Pulisic. Il est un jeune joueur, très talentueux. Il viendra cet été, donc pour les six prochains mois, il sera avec le Borussia. Mais je suis ravi que nous ayons un jeune joueur et j’espère qu’il fera de bonnes choses avec nous ».