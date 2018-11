Pour la 12e journée de Premier League dimanche, Chelsea n’a pas su faire sauter le verrou d’Everton et a concédé le nul à domicile, 0-0. Avec 7 buts et 4 passes décisives en 11 matches de championnat, Eden Hazard n’a pas réussi à tromper Jordan Pickford hier, bien muselé par ses adversaires, parfois même trop bien, subissant beaucoup de fautes. Une tendance depuis son arrivée à Chelsea en 2012, avec une moyenne d’une faute toutes les 29 minutes.

Dans des propos rapportés par La Dernière Heure, l’international belge (96 sélections, 27 buts) semble bien assumer son rôle, pouvant aider son équipe. « J’ai 27 ans maintenant et je commence à me faire vieux, donc je dois plus prendre soin de mon corps. Je ressens l’usure. Cela fait plus de dix ans maintenant que je suis pro. Cela fait partie du jeu, je pense. Je ne suis pas content, mais cela fait partie du football. L’arbitre essaie de faire son boulot et j’essaie de faire le mien. Quand je suis au sol, j’obtiens des coups francs et c’est à chaque fois une occasion pour Chelsea de marquer. »