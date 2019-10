N’Golo Kanté vit un début de saison très compliqué du côté de Londres. Pas épargné par les blessures depuis l’été, le milieu de terrain champion du monde 2018 n’a pris part qu’à six des seize rencontres officielles disputées cette saison par les Blues.

Jeudi, en conférence de presse, Frank Lampard a évoqué la situation du milieu tricolore, qui peine à soigner une entorse de la cheville. Et le technicien des Blues s’est montré optimiste quant à un retour imminent de son prodige. « J’espère qu’il participera à l’entraînement dans les deux ou trois prochains jours. J’espère qu’il sera de retour avant la trêve internationale (prévue après le Chelsea-Crystal Palace du 9 novembre, ndlr) », a -t-il déclaré au sujet du joueur.

'I hate losing, we all do here, but it’s clear there is a big picture.'

