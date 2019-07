Intronisé coach de Chelsea il y a quelques jours, Frank Lampard a du pain sur la planche. À l’heure où les joueurs reprennent le chemin de l’entraînement, le technicien anglais va devoir faire le tri dans son effectif et décider de qui il aura besoin pour cette nouvelle saison. Il a notamment déclaré qu’il allait faire une revue de tout le monde avant de prendre ses décisions et laisse une chance à deux éléments dont le club ne voulait plus : Danny Drinkwater et Michy Batshuayi.

« Tous ceux qui nous rejoindront demain (pour la reprise, ndlr) auront l’occasion de montrer ce qu’ils peuvent faire, leur attitude, leur façon de jouer et de s’entraîner durant cette pré-saison. Je serais idiot de venir ici avec des idées arrêtées. Je veux tirer le meilleur de l’équipe. Tout le monde a une opportunité. Je n’ai aucune idée préconçue à propos de qui que ce soit. J’ai une bonne connaissance de l’équipe mais je dois voir les joueurs au cours du mois prochain. »

