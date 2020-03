Dans son grand ménage de cet été, Chelsea compte recruter un gardien puisque Kepa Arrizabalaga, arrivé à l’été 2018 pour 80 M€, ne satisfait pas. L’Espagnol a même été doublé dans la hiérarchie par Willy Caballero. Le club londonien lui cherche ainsi un remplaçant et le profil d’André Onana correspond aux attentes des dirigeants londoniens.

D’après Goal, le portier de l’Ajax Amsterdam a donné sa préférence pour signer en Premier League et Chelsea souhaite lui ouvrir ses portes. Depuis 2015 et son arrivée à Amsterdam, le Camerounais a plus que prouvé son talent. La saison dernière, il était l’un des maillons forts de l’Ajax dans son épopée européenne. Le FC Barcelone et Tottenham sont aussi sur le dossier. S’il signe à Chelsea, André Onana retrouvera son actuel coéquipier à l’Ajax, Hakim Ziyech, qui rejoindra les Blues dès cet été.