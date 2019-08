La deuxième journée de Premier League offre un beau duel en perspective avec un match entre Chelsea et Leicester. Une rencontre qui s’annonce palpitante entre deux équipes qui sont à la recherche de leur première rencontre de la saison.

À domicile, Chelsea poursuit en 4-2-3-1 avec Kepa Arrizabalaga dans les buts. Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Kurt Zouma et Emerson Palmieri forment la défense. Le double pivot est constitué de Jorginho et de N’Golo Kanté. Seul en pointe, Olivier Giroud est soutenu par Pedro, Mason Mount et Christian Pulisic.

De son côté, Leicester propose un 4-1-4-1 avec Kasper Schmeichel dans les cages. Le gardien danois peut compter sur Ricardo Pereira, Jonny Evans, Caglar Söyüncü et Christian Fuchs pour protéger ses buts. Aligné en sentinelle, Wilfred Ndidi voit Ayoze Perez, Hamza Choudhury, Youri Tielemans et James Maddison prendre place devant lui. Enfin, Jamie Vardy est seul en attaque.

Les compositions :

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson - Jorginho, Kanté - Pedro, Mount, Pulisic - Giroud

Leicester : Schmeichel - Pereira, Evans, Söyüncü, Fuchs - Ndidi - Perez, Choudhury, Tielemans, Maddison - Vardy

