En refusant de sortir, comme le souhaitait son entraîneur Maurizio Sarri, le gardien de but espagnol de Chelsea Kepa Arrizabalaga a choqué. Et des questions se posent, notamment sur l’attitude de ses coéquipiers puisqu’aucun n’a su le pousser à respecter la décision du coach. Durant la séquence, on voit David Luiz parler à plusieurs reprises à son gardien, sans que cela change quoi que ce soit à son comportement inacceptable.

Interrogé après la rencontre, David Luiz a assuré qu’il avait bien incité son coéquipier à sortir. « Je lui ai simplement dit que nous devons respecter la décision de l’entraîneur mais je ne savais pas si l’entraîneur voulait le remplacer parce qu’il ressentait une douleur ou parce que c’était sa décision, voilà, je ne savais pas », a expliqué le défenseur brésilien. Qui n’a sûrement pas fini d’entendre parler de cette histoire.