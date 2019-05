« J’ai encore deux ans de contrat mais bien sûr, on verra ce qu’on peut améliorer à partir de demain. Et si les conditions sont réunies pour continuer, je pense que oui (je vais rester ndlr). (...) Bien sûr, j’aimerais bien rester parce que la Premier League, c’est le plus grand championnat d’Europe et même du monde donc je suis très heureux d’être ici. » Après la victoire de Chelsea en finale de Ligue Europa, Maurizio Sarri avait été clair sur son avenir. Mais deux jours plus tard, tout semble avoir changé. Ce vendredi matin, La Gazzetta dello Sport donnait les derniers détails du feuilleton.

Mais le dossier aurait encore un peu plus avancé aujourd’hui. Comme l’explique Sky Italia ce soir, le principal concerné aurait bel et bien échangé avec son agent Fali Ramdani, et la directrice générale des Blues Marina Granovskaia. Le coach italien aurait encore clamé son envie de partir de Londres pour revenir en Italie. Cette dernière devrait désormais échanger avec Roman Abramovich, le propriétaire du club. Une décision finale devrait être prise dans les prochains jours selon le média italien. De son coté, l’ancien technicien du Napoli aurait encore parlé avec les dirigeants de la Juventus ce vendredi pour les tenir au courant des négociations. Le dossier semble donc toucher à sa fin.