N’Golo Kanté vit une saison compliqué. Touché à la cheville en début de saison et absent un mois, blessé aux adducteurs avec l’équipe de France en octobre dernier et écarté des terrains pendant trois semaines, le milieu international français a déjà manqué 9 rencontres des Blues cette saison. Alors que les Bleus se rassembleront à la fin du mois de mars, pour affronter l’Ukraine (27/03) et la Finlande (31/03), avec l’annonce de la liste des convoqués par Didier Deschamps prévue le 19 mars, N’Golo Kanté devrait, sauf surprise, manquer le train pour les rencontres amicales internationales en vue de l’Euro 2020. La faute à une troisième blessure.

Touché aux adducteurs lors de la défaite de Chelsea face à Manchester United (2-0), N’Golo Kanté, va manquer les trois prochaines semaines de compétitions. C’est son coach qui l’a confirmé en conférence de presse. « N’Golo Kanté n’est pas apte à jouer, il souffre d’une blessure musculaire et sera absent pendant trois semaines, » a révélé Frank Lampard. Le champion du monde 2018 manquera donc le choc face à Tottenham en Premier League (22 février), le déplacement à Bournemouth (29 février) mais surtout le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (25 février). Toujours absent lors du 5e tour de la FA Cup (3 mars, contre Liverpool), Nil pourrait faire son retour le 14 mars, à Aston Villa en championnat.

Lampard starts by reporting on injuries in the squad : 'N'Golo Kante is not fit, he has a muscle injury and will be out for three weeks. Pulisic is not fit. Tammy has trained and is in the squad. Christensen went to get a mask for a broken nose but is available.'#CHETOT

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 21, 2020