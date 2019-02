Cela peut paraître insensé mais Chelsea pourrait bien ne pas sanctionner son gardien Kepa Arrizabalaga, coupable d’avoir désobéi aux ordres de son entraîneur, qui voulait le remplacer juste avant la séance de tirs au but face à Manchester City dans le cadre de la finale de la Carabao Cup dimanche. En effet, selon le Daily Mail et The Sun, Kepa devrait même être titulaire pour la rencontre Chelsea-Tottenham prévue ce mercredi !

En Angleterre, le refus du joueur de céder sa place fait jaser, chaque consultant ou ancien joueur de Chelsea livre son analyse de la situation et plaint la situation actuelle de l’entraîneur Maurizio Sarri, dont l’autorité apparaît désormais factice. L’entraîneur italien est-il vraiment prêt à passer l’éponge ? Réponse mercredi.