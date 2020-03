« Ce sont des conneries de dire qu’il faudra trois semaines de préparation. C’est une blague. La préparation est un faux mythe. L’été, après huit jours, on est déjà en voyage en Orient ou aux États-Unis. On s’entraîne en jouant. L’important est que la date de reprise soit la même pour tous ». Tels étaient les propos, clairs et concis, samedi, du très expérimenté entraîneur d’Everton, Carlo Ancelotti (60 ans) au sujet de la fin de saison incertaine en Premier League liée à la pandémie de coronavirus. Le technicien italien répondait probablement à Unai Emery, l’ancien coach du PSG et d’Arsenal notamment, qui militait le 21 mars dernier pour une pré-saison avant d’aller au terme de l’exercice 2019-2020.

L’attaquant de Chelsea, Pedro, s’est lui plutôt positionné du côté du triple vainqueur de l’Europa League avec le FC Séville : « nous ne savons à quel moment la saison reprendra. Beaucoup de clubs ne s’entraînent plus depuis plusieurs jours, il sera donc difficile de se remettre en forme. Vous avez beau vous entraîner dur à la maison, rien ne remplace le rythme du haut niveau. J’imagine qu’il devrait y avoir une courte pré-saison, puis nous passerions probablement rapidement aux matches restants pour essayer de finir la saison, mais seulement si c’est possible », a confié l’international espagnol au site officiel des Blues samedi.