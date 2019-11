Interdit de recrutement pour les deux prochains mercatos en février dernier, Chelsea lorgne tout de même sur le marché afin de s’intéresser à de bonnes affaires. Et alors que Tammy Abraham brille sur le front de l’attaque des Blues (10 buts en 12 rencontre de Premier League), ses dirigeants supervisent d’autres pistes comme l’indique Sky Sports.

Fedor Chalov (21 ans) et qui évolue au CSKA Moscou fait partie de ces joueurs. Le jeune attaquant a inscrit 5 buts et a délivré 4 passes décisives en 16 matches de championnat. Mais il serait également suivi par Crystal Palace qui le suit depuis cet été et qui serait prêt à débourser 25 millions d’euros dès cet hiver.