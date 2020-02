La 27e journée de Premier Leauge se déroule ce week-end et Chelsea affronte Tottenham pour un derby londonien très précieux dans la course à la qualification en Ligue des Champions.

A domicile, Chelsea se présente dans un 3-4-3 avec Willy Caballero dans les buts. Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen et Antonio Rüdiger le devancent. Les rôles de pistons sont assurés par Reece James et Marcos Alonso. Jorginho et Mateo Kovacic forment le double pivot. Enfin, Ross Barkley, Olivier Giroud et Mason Mount sont associés en attaque.

De son côté, Tottenham s’articule dans un 3-5-2 avec Hugo Lloris comme dernier rempart. Le gardien français peut compter sur Toby Alderweireld, Davinson Sanchez et Jan Vertonghen en défense. Harry Winks, Tanguy Ndombele et Giovani Lo Celso se retrouvent au cœur du jeu. Les cotés sont occupés par Japhet Tanganga et Ben Davies Enfin, Lucas Moura et Steven Bergwijn constituent le duo d’attaque.

Les compositions :

Chelsea : Caballero - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kovacic, Alonso - Barkley, Giroud, Mount

Tottenham : Lloris - Alderweireld, Vertonghen, Sanchez - Tanganga, Ndombele, Winks, Lo Celso, Davies - Lucas, Bergwijn