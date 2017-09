Le Chili a vécu une fin d’été chaotique. Battu deux fois en qualifications pour la Coupe du Monde 2018 (0-3 face au Paraguay à domicile ; puis 0-1 en Bolivie), le double champion en titre de la Copa América (2015 et 2016) se retrouve désormais face à une montagne à escalader s’il veut valider son billet pour la Russie (6ème à 1 point du Pérou, dernier qualifié directement).

Arturo Vidal, une des stars de l’équipe chilienne, s’est d’ailleurs excusé des dernières mauvaises performances. Mais son message émotionnel a de quoi interpeller, et inquiéter ses supporters. Il semblerait que le joueur du Bayern Munich va très bientôt faire ses adieux à sa carrière internationale. « Pardon le Chili pour ces deux défaites. Nous avons tout donné sur le terrain, mais ça ne s’est pas fait. Nous continuerons à nous battre. Deux matches et la Coupe du Monde, c’est ce qu’il me reste. Merci pour toute l’affection durant toutes ces années », peut-on lire sur son compte Instagram.