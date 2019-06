Entraîneur du club qatari d’Al-Gharafa cette saison, Christian Gourcuff pourrait bien avoir occupé son dernier banc. Malgré une aventure convaincante au Moyen-Orient, l’ancien technicien des Merlus de Lorient semble désormais proche de mettre un terme à sa carrière de technicien, lui qui exerce depuis près de 37 ans : « Cette dernière expérience au Qatar n’a pas toujours été facile. Je ne suis pas blasé, mais je ne me reconnais pas vraiment dans le fonctionnement des clubs, peut-être que je ne corresponds plus à ce qu’ils recherchent, et je veux rester fidèle à ce que je pense. »

« Aujourd’hui, on choisit un entraîneur en un ou deux jours, alors qu’il est censé être la pierre angulaire d’un projet. Je suis serein, tranquille, je vais bien. Je pense que je vais continuer à vivre ma passion du football, mais autrement », a confié à L’Equipe l’homme désormais âgé de 64 ans.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10