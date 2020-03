Le football professionnel est dans le flou le plus total. La crise sanitaire en Europe, notamment en France, s’intensifie et les clubs de Ligue 1 se posent des questions sur la fin de la saison. L’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, profite lui de cet arrêt pour proposer au micro de l’AFP une révolution du calendrier : « décaler la fin de saison pour commencer la prochaine au mois de février. »

Le but est de s’aligner sur les dates de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre). Cela demanderait « une modification assez profonde des mentalités » mais Christian Gourcuff pense que ce changement serait bénéfique aux clubs et aux fans : « je pense que le foot est un sport d’été. En hiver, on joue dans des conditions épouvantables, y compris pour les spectateurs. » André Villas-Boas avait également soumis cette proposition. Reste à voir si elle sera prise au sérieux par les instances.