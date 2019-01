Hier après-midi, l’Olympique de Marseille a annoncé l’arrivée de Mario Balotelli. Une nouvelle que les supporters attendaient depuis longtemps. Super Mario pourrait faire ses débuts sous le maillot phocéen dès vendredi à l’occasion du choc face au LOSC (match à suivre sur notre site en live commenté). En conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier, l’entraîneur des Dogues, a jugé l’arrivée de l’ancien joueur de l’OGC Nice.

« C’est déjà un grand attaquant, par sa présence il focalise l’attention de la charnière centrale, il peut libérer ses coéquipiers. Il est attendu depuis de mois, il est arrivé à Marseille et ça va redonner du baume au cœur à Rudi (Garcia), à ses coéquipiers et aux supporters. Titulaire ou pas ? Je ne sais pas, mais ce n’est pas un sujet que je vais aborder avec les joueurs même si je dois préparer son entre en cours de match. C’est un attaquant de classe internationale qui a eu, certes, une première partie de saison difficile. Mais c’est un joueur qui focalise l’attention sur lui et qui sait marquer des buts ».