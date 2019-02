En manque de temps de jeu en début de saison au Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku avait été associé à un départ lors du mercato hivernal. Mi-janvier, son agent avait en tout cas déclaré : « Christopher est ouvert à un départ pour évoluer. » Mais dernièrement, Thomas Tuchel lui a donné plusieurs chances, et le joueur de 21 ans a su s’illustrer, comme ce samedi face à Nîmes (3-0). Auteur d’une belle performance, l’ailier formé au PSG a même été élu homme du match par notre rédaction.

Quelques minutes après le coup de sifflet final, Christopher Nkunku a donc tenu à faire le point sur le sujet au micro de Canal + Sport. Et ce dernier a été clair : « c’est mon intention, mon objectif (de continuer au PSG, ndlr). Après, oui j’ai réfléchi à mon avenir comme tous les joueurs le font. Aujourd’hui, je suis Parisien jusqu’à la fin de mon contrat en 2020 et après on verra avec le club. » Intéressé par ce dernier il y a quelques semaines, Arsenal devra donc certainement revoir ses plans.