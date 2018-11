Son immense carrière ne l’a jamais conduit à évoluer en Angleterre alors il souhaite rattraper ça durant sa période d’entraîneur. Aujourd’hui sélectionneur du Cameroun qu’il devra diriger lors de la CAN 2019 qui aura lieu au pays, Clarence Seedorf rêve pourtant de Premier League. C’est ce qu’il a confié à Sky Sports.

« Je n’ai jamais joué en Premier League alors j’espère que ça arrivera tôt ou tard en tant qu’entraîneur. C’est le championnat le plus excitant et le plus enthousiasmant au moment et ce serait un privilège de pouvoir venir travailler ici. » Avant le Cameroun, l’ancien milieu néerlandais a entraîné l’AC Milan, Shenzhen et le Deportivo La Corogne. Il est à chaque fois resté moins de 5 mois en poste.