Le dernier classement FIFA vient de tomber et il est toujours dominé par la Belgique. Les Diables Rouges, avec 1 765 points au compteur, sont leaders devant l’équipe de France. Les hommes de Didier Deschamps, vainqueurs de la Moldavie (2-1) et l’Albanie (0-2) en novembre, suivent de très près, avec 1 733 unités. Le Brésil complète le podium, un peu plus loin, avec 1 712 points.

Dans le top 10, un seul changement majeur. La Croatie, 6e avec 1 642 points, prend une place et dépasse le Portugal, 7e avec 1 639 unités. La plus forte progression du dernier mois en termes de place est à mettre au crédit du Myanmar, désormais 136e (+ 11). Le Nicaragua, mauvais élève, perd lui 13 positions.

Le classement FIFA, établi au 28 novembre 2019 :

1. Belgique - 1 765 points (-)

2. France - 1 733 points (-)

3. Brésil - 1 712 points (-)

4. Angleterre - 1 661 points (-)

5. Uruguay - 1 645 points (-)

6. Croatie - 1 642 points (+1)

7. Portugal - 1 639 points (-1)

8. Espagne - 1 636 points (-)

9. Argentine - 1 623 points (-)

10. Colombie - 1 622 points (-)