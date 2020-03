Après la qualification de la Real Sociedad hier, vainqueur de Mirandés (D2) à l’aller et au retour (2-1, 1-0), Grenade recevait Bilbao avec comme enjeu le deuxième ticket pour la finale de la Copa del Rey, nouvelle version. À l’Estadio Nuevo Los Cármenes, les Andalous devaient remonter un but, encaissé lors de la défaite concédée au match aller (1-0), à San Mamés.

Les partenaires de Maxime Gonalons et Dimitri Foulquier ont bien cru tenir leur billet pour la finale de Séville, grâce aux buts de Carlos Fernandez (1-0, 48e) et German Sanchez (2-0, 78e), mais c’était sans compter sur la réaction des Leones, impulsée par Yuri Berchiche (2-1, 81e). Le but de l’ancien latéral parisien a finalement offert la qualification à l’Athletic et un derby basque aux aficionados, le samedi 18 avril prochain, à l’Estadio de La Cartuja !