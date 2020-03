Plus les jours passent et plus la situation devient complexe face à l’épidémie du coronavirus. Après la suspension des grands championnats européens, le report de matchs de Ligue des champions et Ligue Europa, certains pays africains avaient déjà suspendu leurs championnats (Maroc, Gabon, Mauritanie, République Démocratique du Congo).

Ce samedi, la Ligue sénégalaise (LSFP) et la Fédération égyptienne (EFA) ont annoncé la suspension de leurs championnats. Pour un mois au Sénégal et quinze jours en Egypte. Au Sénégal, 39 cas positifs on Covid-19 ont été recensés ce samedi contre 109 en Egypte.