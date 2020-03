Depuis plusieurs semaines maintenant, le coronavirus fait malheureusement de nombreuses victimes à travers le monde. Confiné actuellement avec ses proches, Cristiano Ronaldo a tenu à envoyer un message positif, lui qui a accepté de consentir à une baisse de son salaire comme l’ensemble des joueurs de la Juventus

Sur ses réseaux sociaux, CR7 a donc écrit : « en ces moments difficiles pour le monde entier, soyons reconnaissant pour les choses qui comptent : notre santé, notre famille, nos proches. Restons à la maison et aidons tout le personnel de santé qui se bat pour sauver des vies ». Le message est passé !

In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter - our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives. #stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 30, 2020