À l’instar de plusieurs clubs professionnels partout en Europe, l’Olympique de Marseille se mobilise dans la lutte contre le coronavirus. Ainsi, le club phocéen a décidé de mettre à disposition l’Orange Vélodrome et son centre d’entraînement de la Commanderie. Le club l’a annoncé ce samedi sur son site officiel.

Ses infrastructures auront plusieurs utilités, comme « des campagnes de tests de masse qui pourraient être réalisées par les autorités sanitaires dès la sortie du confinement, l’hébergement de personnels soignants, le stockage de matériels et nourriture, la distribution de matériels et de biens aux individus en souffrance », peut-on lire. L’OM soutient également les soignants par le biais de plusieurs actions : l’illumination de son stade chaque soir à 20 heures et la mise en place d’une bâche sur la façade de l’antre marseillaise.