Demain, tous les yeux seront et les oreilles seront tournés vers la Suisse où l’UEFA doit tenir une visioconférence avec l’ensemble des acteurs du football continental. L’objectif est simple : définir un plan pour la suite à donner à la saison de Ligue des Champions et de Ligue Europa, ainsi que le sort réservé à l’Euro 2020 (report ?)

Et selon Sport, le FC Barcelone compte se faire entendre. Le journal catalan annonce en effet que les Blaugranas vont réclamer le report de l’Euro et de la Copa América afin de pouvoir terminer la Liga et la Ligue des Champions (le Barça doit encore jouer son 1/8e de finale retour contre Naples).