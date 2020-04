Chaque jour, le COVID-19 contamine et tue de plus en plus de personnes à travers le monde entier. Au fur et à mesure que le temps passe, le football se retrouve également fortement impacté, notamment en Europe. Face à cette crise sanitaire, les clubs doivent faire face à une situation économique sans précédent. Pour cela, de nombreux joueurs dans diverses écuries ont accepté des baisses de salaires (comme au FC Barcelone ou au Real Madrid) tandis que d’autres vont se passer de leurs émoluments pour les prochains mois (comme c’est le cas à la Juventus). Diego Maradona (59 ans), l’entraîneur de Gimnasia La Plata, en Argentine, a fait savoir son avis sur la question.

« Il y a des joueurs qui ne doivent pas être payés, c’est la vérité et nous le savons tous. Mais il y a aussi des joueurs qui ne peuvent pas jouer gratuitement, même pour un mois, et les clubs devraient payer ceux-là. Mais il y a des clubs qui se comportent de manière stupide et qui veulent profiter de cette période pour éviter de payer. Ils ont traité les joueurs comme des esclaves pendant des années. On dirait que certains clubs ont toujours eu (à faire face à) une pandémie. Ils ne doivent pas se chercher des excuses maintenant parce que certains joueurs doivent encore manger. Les joueurs qui ont eu la chance de gagner beaucoup d’argent au cours de leur carrière devraient mettre en place un fonds d’aide commun. Personnellement, je suis prêt à rencontrer d’autres entraîneurs pour en aider d’autres dans le besoin à traverser cette situation. Cela se fait par solidarité parce que beaucoup de jeunes sont fauchés. C’est le moment pour eux d’avoir le soutien qu’ils méritent et pour les clubs de garantir leur salaire », a confié El Pibe de Oro dans des propos rapportés par le Mirror.