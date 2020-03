Face à la crise sanitaire de coronavirus qui sévit dans le monde entier, les stars du football se mobilisent, envoyant des dons et des messages de prévention à destination du plus grand nombre. Riyad Mahrez s’est ainsi exprimé via son compte Twitter pour demander la plus grande prudence à ses abonnés.

« Message important ! Écoutez les autorités sanitaires et restez chez vous surtout ! C’est important pour protéger les gens les plus faibles face aux risques du virus, peu importe leur âge et leur état de forme. C’est dangereux pour tout le monde. Prenez soin de vous », a confié la star des Fennecs et de Manchester City.