Invité à s’exprimer sur la crise du coronavirus au micro d’Europe 1, le milieu international français Moussa Sissoko (62 sélections, 2 buts) a d’abord tenu à positiver : « dans tout mal, il y a un bien. On a d’habitude des emplois du temps très chargés, on n’a pas beaucoup de temps avec nos familles. Là, je peux réveiller mes enfants, prendre le petit déjeuner avec. »

Avant de faire passer un message à celles et ceux qui prendraient cette crise sanitaire mondiale à la légère. « Certains pensent être invincibles. Non, il faut faire attention, respecter les consignes, restez à la maison. Il faut rester prudent, le virus va plus vite que nous », a notamment lâché le joueur de Tottenham.