Le Stade de Reims est en deuil. Le médecin chargé de l’équipe première, Bernard Gonzalez (60 ans), a mis fin à ses jours. Le Parisien a dévoilé cette triste nouvelle ce dimanche soir, ajoutant que l’homme et sa femme étaient tous deux touchés par le COVID-19, et confinés à leur domicile.

Le praticien a laissé un mot dans lequel il lie son geste à sa contamination. Le maire de la ville de Reims, Arnaud Robinet, a été contacté par RMC Sport et s’est montré profondément touché par cette disparition. « Je suis choqué et triste. Je connaissais Bernard depuis de longues années. J’ai une pensée pour sa famille, surtout son papa que j’affectionne particulièrement. C’était une personnalité importante de notre ville. Et je peux dire qu’il a participé activement à la remontée du club dans l’élite du football français. Il va nous manquer », a-t-il déclaré.