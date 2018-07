La Fédération ivoirienne de football a révélé l’heureux élu qui remplace officiellement Marc Wilmots à la tête des Éléphants sur son site officiel. Il s’agit d’Ibrahim Kamara. Ce dernier avait pris le relais après le départ de Marc Wilmots en tant qu’intérim depuis mars 2017. Il est à présent le numéro un pour une durée de deux ans et aura comme objectif principal de qualifier la Côte d’Ivoire à la CAN 2019 au Cameroun.

Voici le communiqué de la FIF : « Ibrahim Kamara a été nommé pour un contrat de deux ans renouvelables qui prend fin le 30 juin 2020. Le nouveau sélectionneur des Eléphants a pour objectif de qualifier les Eléphants à la CAN 2019 et surtout de préparer le groupe pour la CAN 2021 dont l’organisation a été attribué à la Côte d’Ivoire. »