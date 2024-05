OM-Atalanta : suivez l’avant-match en direct !

L’ex-joueur de l’OM et désormais consultant pour RMC Christophe Dugarry n’est pas totalement confiant pour l’OM à quelques minutes de la réception de l’Atalanta Bergame. «L’Atalanta galope énormément et met une intensité redoutable ! Je crains le pire pour Marseille mais c’est peut-être le jour et le match d’une vie pour certains.»